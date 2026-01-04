بالفيديو.. ريان قلّي يتوهّج بثنائية في شباك شيفيليد

عاد الدولي الجزائري، ريان قلّي، ليؤكد حضوره بقوة في الملاعب الإنجليزية، بعدما كان وراء فوز ثمين لناديه كوينز بارك رينجرز، بتسجيله ثنائية مميزة أعادت إليه الثقة بعد فترة تراجع في بداية الموسم.

ودخل لاعب المنتخب الوطني الرديف بديلًا في اللقاء الذي جمع فريقه بشيفيلد، مساء اليوم. حيث اضطر المدرب لإقحامه مبكرا في الدقيقة الـ21 بعد إصابة أحد اللاعبين، ليمنح قلّي فرصة استغلها بأفضل طريقة ممكنة.

وأظهر صاحب الـ20 عاما جاهزية عالية، وتمكن من افتتاح سجله التهديفي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم، بعدما كان قد هز الشباك سابقا في كأس رابطة اللاعبين المحترفين.

ونجح قلّي في تسجيل هدفين حاسمين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، الأول في الدقيقة الـ81 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة الـ88 بعد متابعة محكمة داخل منطقة العمليات، ليقود فريقه إلى حصد النقاط كاملة.

ويسعى ريان قلّي إلى استثمار هذا التألق لمواصلة فرض نفسه مع ناديه الإنجليزي. على أمل لفت انتباه الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول. وفتح آفاق جديدة في مسيرته الدولية مستقبلا.