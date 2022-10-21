بالفيديو..ريبيري يعتزل ويترك رسالة وداع مؤثرة

أعلن اليوم الجمعة، النجم الدولي الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق، فرانك ريبيري، عن إعتزاله ميادين كرة القدم رسميا.

ونشر لاعب المنتخب الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، فيديو وداعي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

قال فيه:”أصدقائي والمحبين الأعزاء أعلن لكم إعتزالي كرة القدم.. معكم حققت أحلامي وشكرا لكم”.

وأضاف:”بفضلكم لعبت في المستوى العالي لمدة 20 سنة.. اليوم ورغم إجتهادي ليس بمقدوري اللعب”.