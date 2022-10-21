بالفيديو..ريبيري يعتزل ويترك رسالة وداع مؤثرة
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن اليوم الجمعة، النجم الدولي الفرنسي وبايرن ميونيخ السابق، فرانك ريبيري، عن إعتزاله ميادين كرة القدم رسميا.
ونشر لاعب المنتخب الفرنسي السابق، فرانك ريبيري، فيديو وداعي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.
قال فيه:”أصدقائي والمحبين الأعزاء أعلن لكم إعتزالي كرة القدم.. معكم حققت أحلامي وشكرا لكم”.
وأضاف:”بفضلكم لعبت في المستوى العالي لمدة 20 سنة.. اليوم ورغم إجتهادي ليس بمقدوري اللعب”.
The ball stops. The feelings inside me do not. ✨
Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨
Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨
Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨
Thanks to everyone for this great adventure. 🙏🏼#FR7 #Elhamdoulillah pic.twitter.com/Ku4i1MeEbE
— Franck Ribéry (@FranckRibery) October 21, 2022
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