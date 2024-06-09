بالفيديو.. زرافة ترفع رضيعة في الهواء

تم رفع فتاة تبلغ من العمر عامين في الهواء بواسطة زرافة في حديقة للحياة البرية في الولايات المتحدة. وانتشر فيديو هذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقوم الطفلة الأمريكية، التي تدعى بيزلي، برحلة سفاري مع والديها في حديقة الحياة البرية فوسيل ريم في غلين روز.

ويظهر الفيديو، المنتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية، زرافة تقترب من سيارة توتن. وحينها حاولت العائلة الصغيرة إطعام الزرافة، مما أثار إعجاب طفلتهما الصغيرة، ببيزلي.

وفي لمح البصر، مسكت الزرافة قميص الفتاة الصغيرة ونزعتها من يد أمها ورفعتها في الهواء.

وكان رد فعل روبرت سريعا، حيث تدخلت على الفور ومسكت ببيزلي وأعادتها إلى حضنها.

وقال توتن: “نظرت من النافذة الخلفية ورأيت الزرافة.. توقف قلبي، لقد أخافتني بشدة”.

وأوضح: “تفهمنا أن الوضع كان مجرد حادث، وأن الزرافة كانت تنوي انتزاع كيس الطعام من يدي بيزلي”.