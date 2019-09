وجاء هدف التقدم للخضر عن طريق اللاعب أدم زرقان في الدقيقة 32 من الشوط الاول بطريقة رائعة.

وأضاع أصحاب الأرض والجمهور هدف التعادل في الدقيقة 36 بعد تضيعهم لركلة جزاء .

32’ ⚽️ Dorgane Adam with the opening game for the Algerian.

Ghana 🇬🇭 0

Algeria 🇩🇿 1 pic.twitter.com/A51YeEA5Hy

— Felix Romark © (@FelixRomark) September 6, 2019