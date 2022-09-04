بالفيديو.. زرقان هدافا رفقة شارل لوروا في الدوري البلجيكي

تمكن الدولي الجزائري ادم زرقان من تسجيل هدف الفوز لفريقه شال لوروا أمام نادي جينيك في اللقاء الذي انتهى بتسجيل ثنائية مقابل واحد.

وتألق ادم زرقان بشكل ملفت للإنتباه ليؤكد الأداء الراقي الذي يقدمه في البطولة البلجيكية.

وانضم زرقان إلى الفريق البلجيكي قادما من بارادو في جويلية 2021 أين وقع على أربع مواسم مقابل مليوني أورو.

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