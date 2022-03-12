بالفيديو.. زرقان يتألق ويُريح بلماضي قبل مواجهتي الكاميرون

تألق أمسية اليوم السبت النجم الدولي الجزائري، آدم زرقان، مع فريقه سبورتينغ شارل لوروا في الدوري البلجيكي.

كما شارك متوسط ميدان الخضر أساسيا في اللقاء الذي انتهى بنتيجة هدفين في كل شبكة أمام المضيف ميشلين.

لقاء الجولة ال31 شهد تقديم زرقان تمريرة حاسمة في الهدف الأول لشارل لوروا الذي سُجل في الدقيقة 50.

كما تحصل ابن مدينة سطيف على بطاقة صفراء في الدقيقة ال57 ليُستبدل في الدقيقة 84.

ويُريح هذا التألق الناخب الوطني جمال بلماضي قبل مواجهتي الكاميرون في الدور الفاصل.