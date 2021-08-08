بالفيديو.. زرقان يروي تفاصيل بدايته القوية مع شارل لوروا

تحدث النجم الدولي الجزائري آدم زرقان أمسية اليوم الأحد في تصريحات للقناة الرسمية لناديه عن البداية القوية له وتسجيله هدف في أول مواجهة له في الدوري البلجيكي.

“أنا سعيد جدا بمُشاركتي الأساسية الأولى مع فريقي الجديد شارل لوروا البلجيكي، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمته وكذا تسجيلي هدفي الأول في الدوري البلجيكي لكن أظن أنني قادر على تقديم الأفضل في قادم المباريات”.

“في الشوط الثاني من مواجهة اليوم ضيعنا قليلا تنظيمنا فوق أرضية الميدان ولم نُحافظ على الكرة بشكل كبير، وذلك عكس الشوط الأول أين استطعنا الحفاظ على الكرة وخلق فرص عديدة”.

“وجدت ضالتي في الفريق، حيث شعرت في مواجهة اليوم أنني أتفاهم كثيرا مع لاعبي وسط الميدان، كنا نتحدث كثيرا فوق أرضية الميدان وهو ماساعدني”.

“في لقطة الهدف تابعت جيدا اللقطة وشعرت بأنني في المكان المناسب، وهو ماحدث حيث وزع زميلي الكرة بطريقة جميلة والعمل الكبير قام به اللاعب الذي ترك الكرة، حيث سددت أنا فقط الكرة بقوة لتزور الشباك”.