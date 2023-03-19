بالفيديو.. زرقان يساهم بتمريرة حاسمة في فوز شارلوروا

ساهم الدولي الجزائري آدم زرقان، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه شارلوروا، بهدف مظيف في مواجهة رويال أنتورب.

وشارك زرقان، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه شارلوروا، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ30 من الدوري البلجيكي.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ15 من عمر المباراة، أين منح تمريرة حاسمة لزميله بادجي، جاء على اثرها هدف السبق.

وانتهت هذ المواجهة لصالح رفقاء آدم زرقان، بنتيجة هدف دون رد، على حساب مضيفهم رويال أنتورب.