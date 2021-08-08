بالفيديو.. زرقان يسجل هدف عالمي في أول ظهور له بقميص شارل لوروا

بصم الدولي الجزائري آدم زرقان، على أول أهدافه اليوم الأحد، ضمن الدوري البلجيكي، في أول ظهور رسمي له بقميص ناديه شارل لوروا.

ودخل زرقان، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه شارل لوروا، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي لوفين، لحساب الجولة الثالثة من الدوري البلجيكي.

وتمكن الدولي الجزائري، من البروز بقوة في الدقيقة الـ9 من بداية المباراة، من خلال توقيعه الهدف الأول بتسديدة صاروخية.

وبهذا افتتح آدم زرقان، عداده التهديفي، في الدوري البلجيكي، وبقميص ناديه شارل لوروا.