بالفيديو.. زرقان يصنع الحدث رفقة الخضر قبل مواجهة أوغندا

صنع الدولي الجزائري آدم زرقان، لاعب نادي شارلوروا، الحدث، بعد آخر ظهور له في تدريبات الخضر، الخاصة بمواجهة أوغندا.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لزرقان، وهو يؤدي فريضة الصلاة، قبل انطلاق الحصة التدريبية ليوم أمس الجمعة.

كما لقي هذا الفيديو، اعجابا وتفاعلا كبيرين من جماهير الخضر، على مختلف منصات مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثنت الجماهير الجزائرية، على أخلاق آدم زرقان، الذي يعتبر إلى جانب أسماء أخرى، مستقبل المنتخب الوطني.