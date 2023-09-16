بالفيديو.. زرقان يمنح تمريرة حاسمة وينهزم رفقة شارل لوروا

انهزم الدولي الجزائري آدم زرقان، اليوم السبت، رفقة ناديه شارل لوروا، في المواجهة التي جمعتهم بفريق كلوب بروج.

وسجل آدم زرقان مشاركته أساسيا رفقة تشكيلة ناديه شارل لوروا، في هذه البماراة اتي تدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري البلجيكي.

زتالق الدولي الجزائري في الدقيقة الـ42 من عمر هذا اللقاء، من خلال تقديمه لتمريرة حاسمة، جاء على اثرها الهدف الثاني لفريقه.

وانتهت هذه المواجهة بهزيمة آدم زرقان، وناديه شارل لوروا، بنتيجة أربعة أهداف، مقابل هدفين، لصالح كلوب بروج.