بالفيديو.. زرقان يوجه أول رسالة لأنصار مولودية الجزائر

وجّه الدولي الجزائري، مهدي زرقان، أول رسالة لجماهير ناديه الجديد مولودية الجزائر، بعد ترسيمه أمس الخميس، التحاقه بالفريق.

ونشر إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، اول رسالة وجهها زرقان، لانصار العميد.

وقال زرقان، في مقطع فيديو: “سعيد جدا لانضمامي إلى فريق مولودية الجزائر، والتحقت حاليا بتربص الفريق”.

زظهر زرقان في هذا الفيديو، بقميص فريقه الجديد مولودية الجزائر، من مقر تربص الفريق بمدينة ران الفرنسية.