بالفيديو.. زرقان يوجه أول رسالة لأنصار مولودية الجزائر
بقلم كريم تيغرمت
وجّه الدولي الجزائري، مهدي زرقان، أول رسالة لجماهير ناديه الجديد مولودية الجزائر، بعد ترسيمه أمس الخميس، التحاقه بالفريق.
ونشر إدارة مولودية الجزائر، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، اول رسالة وجهها زرقان، لانصار العميد.
وقال زرقان، في مقطع فيديو: “سعيد جدا لانضمامي إلى فريق مولودية الجزائر، والتحقت حاليا بتربص الفريق”.
زظهر زرقان في هذا الفيديو، بقميص فريقه الجديد مولودية الجزائر، من مقر تربص الفريق بمدينة ران الفرنسية.
𝐌𝐞𝐡𝐝𝐢 𝐳𝐞𝐫𝐤𝐚𝐧𝐞🤝 𝐰𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐌𝐨𝐮𝐥𝐨𝐮𝐝𝐢𝐚 💚❤️
الدولي الجزائري مهدي زرقان يوجه رسالة إلى أنصار المولودية بعد ترسيم انضمامه لـ”العميد”.#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/dJPjggWICu
— Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 17, 2023
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