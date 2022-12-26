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بالفيديو.. زرقان يُسجل ضد مرماه ويتسبب في خسارة شار لوروا

بقلم النهار أونلاين
بالفيديو.. زرقان يُسجل ضد مرماه ويتسبب في خسارة شار لوروا
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سجل سهرة اليوم الإثنين اللاعب الدولي الجزائري، آدم زرقان، ضد مرماه في مواجهة فريقه أمام أندرلخت.

حيث تسبب متوسط ميدان الخضر في خساره ناديه شار لوروا بهدف يتيم دون رد لحساب الجولة الـ18 من الدوري البلجيكي.

وجاء هدف ابن مدينة سطيف في الدقيقة الـ85 من اللقاء الذي شهد أيضا تلقي مواطنه نذير بن بوعلي لبطاقة صفراء في الدقيقة الـ52.

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