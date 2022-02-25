بالفيديو.. زرقان يُسجل هدفا رائعا في الدوري البلجيكي

وقع سهرة اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري، آدم زرقان، هدفا رائعا في الدوري البلجيكي الممتاز.

متوسط ميدان الخضر شارك أساسيا في تشكيلة فريقه سبورتينغ شارل لوروا أمام الخصم بيرشوت لحساب الجولة 29.

كما وقع زرقان الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة ال78 لتنتهي المواجهة ب3-2 لصالح شارل لوروا.

ومن جانب بيرشوت لعب أيضا الظهير الأيمن الجزائري رضا حلايمية أساسيا وغادر في الدقيقة ال75.