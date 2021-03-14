بالفيديو.. زرقان يُقدم أول تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي

قدم أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري مهدي زرقان أول تمريرة حاسمة له مع فريقه بوردو هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

متوسط ميدان الخضر قاد فريقه للفوز على مُضيفه ديجون بثلاثية لهدف وحيد في الجولة ال29 من الليغ 1.

زرقان الذي ضمه جمال بلماضي للخضر في التربص الماضي قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الأول الذي سجله هوانغ أوي جو في الدقيقة ال33.

اللقاء شهد أيضا تألق اللاعب ياسين عدلي المُرشح للالتحاق بالتشيكلة الوطنية مُستقبلا أين قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثالث لبوردو.