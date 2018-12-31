بالفيديو.. زرواطي:”البطولة عند بلماضي تحبس في بوفاريك”

إنتقد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي، لعدم إستدعائه أي لاعب من شبيبة الساورة.

وصرح زرواطي في حوار خاص مع قناة “النهار”:”الجميع يعلم أن لاعبي شبيبة الساورة لم يتم إختيارهم من طرف بلماضي حتى في المنتخب المحلي”.

مضيفا:”لدي أحسن حارس في البطولة ناتاش، وأيضا بوشيبة الذي يلملك مهارات كبيرة وكذلك المهاجم حامية لكن بلماضي لم يشاهدهم”.

وختم زرواطي قائلا:”بلماضي زار 4 ملاعب فقط هي بولوغين، 5 جويلية، براكني و20 أوت، وأظن أن البطولة تنتهي في بوفاريك بالنسبة إليه”.