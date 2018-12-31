بالفيديو.. زرواطي:”البطولة عند بلماضي تحبس في بوفاريك”

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. زرواطي:”البطولة عند بلماضي تحبس في بوفاريك” محمد زرواطي
بقلم وليد كويني

إنتقد رئيس شبيبة الساورة محمد زرواطي، خيارات الناخب الوطني جمال بلماضي، لعدم إستدعائه أي لاعب من شبيبة الساورة.

وصرح زرواطي في حوار خاص مع قناة “النهار”:”الجميع يعلم أن لاعبي شبيبة الساورة لم يتم إختيارهم من طرف بلماضي حتى في المنتخب المحلي”.

مضيفا:”لدي أحسن حارس في البطولة ناتاش، وأيضا بوشيبة الذي يلملك مهارات كبيرة وكذلك المهاجم حامية لكن بلماضي لم يشاهدهم”.

وختم زرواطي قائلا:”بلماضي زار 4 ملاعب فقط هي بولوغين، 5 جويلية، براكني و20 أوت، وأظن أن البطولة تنتهي في بوفاريك بالنسبة إليه”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com