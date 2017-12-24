بالفيديو.. زرواطي تذرف الدموع على شهيد الوطن بوسلامة

تأثرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،وذرفت الدموع عند إلقاء نبذة نبذة تاريخية عن حياة الشهيد عون الشرطة”بوسلامة عيسى”.

وكانت زرواطي من بين الوزراء الذين حضروا حفل التخرج الموحد لأعوان الشرطة، الذي نظم اليوم، بالدار البيضاء في العاصمة.

يشار إلى أنه اشرف المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي،

على حفل التخرج الموحد للدفعة “ق” لأعوان الشرطة والمتكونة من 2568 عون شرطة.

والدفعة الثانية “ب” التابعة لمركز التكوين الموسيقي المتكونة من 50 عون شرطة.

الدفعة أتمت تربصها بمدرسة الشرطة بالدار البيضاء منذ التحاقها شهر جانفي 2017 ،موزعة على 2219 شرطي،و349 شرطية بمعدل عمر 23سنة.