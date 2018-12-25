بالفيديو..زرواطي: ” محيط زطشي يرغب في تنحيته من رئاسة الفاف”

حذر الناطق الرسمي لفريق شبيبة الساورة محمد زرواطي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي من محيطه الذي يعمل على الإطاحة به من رأس الفاف.

وتحدث زرواطي في تصريح حصري للنهار على هامش تواجده بمدينة طنجة المغربية أين واجه فريقه شبيبة الساورة نظيره إتحاد طنجة في إطار الدور الـ16 من منافسة رابطة أبطال إفريقيا وقال:

“سأقدم ملخص لرئيس الإتحادية خير الدين زطشي حول ما يدور من حوله..المحيط تاعك القريب، هو من يرغب في تنحيتك من رئيس الفاف من أجل خلافتك”.

وأضاف: ” أؤكد أن المحيط الذي أقصده هو المحيط الكبير وليس المحيط الصغير، لأنهم لم يجدو فيه مصلحة”.