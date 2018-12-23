بالفيديو.. زرواطي يعد بمضاغفة المنحة للاعبيه من مدرجات ملعب طنجة

وعد محمد زرواطي، الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، بمضاعة منحة لاعبيه، خلال حضوره الحصة التدريبية التي تسبق مباراة فريقه أمام إتحاد طنجة.

وظهر محمد زرواطي، خلال مقطع فيديو، وهو يحث لاعبيه على العمل أكثر، واعدا ‘ياهم بمضاعفة المنحة المخصصة لهذه المباراة.

وجاءت هذه الخرجة، من الناطق الرسمي لشبيبة الساورة، كتحفيز للاعبيه الذين تنتظرهم مبارة مهمة اليوم الأحد، أمام اتحاد طنجة المغربي، بملعب هذا الأخير.

يذكر أن شبيبة الساورة، سيواجه اتحاد طنجة، لحساب مباراة العودة من الدور الثاني لرابطة أبطال إفريقيا، سعيا لضمان التأهل لدور المجموعات.