بالفيديو.. زرواطي يُجدد للاعبيه في غرف تغيير الملابس!

عاد رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، ليصنع الحدث، بطريقته الخاصة، وذلك بعدما قرر تجديد عقود لاعبيه داخل غرف حفظ الملابس.

وتم تداول الفيديو أدناه، للرجل القوي في إدارة “نسور الجنوب”، بشكل كبير في مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن الطريقة التي إعتمد عليها، بدت للكثيرين غريبة.

وبرر زرواطي الطريقة المُعتمدة في تجديد العقود، بضيق الوقت وكثرة إنشغالاته بعد إفتتاح لمصحة طبية خاصة في المنطقة.

https://www.facebook.com/jssaoura.officielle/videos/180165174180595