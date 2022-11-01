بالفيديو.. زروقي:”أتفاهم مع توغاي وزرقان وهؤلاء الأفضل فنيا في الخضر”

كشف النجم الدولي الجزائري، راميز زروقي، أنه يتفاهم كثيرا مع الثنائي، محمد أمين توغاي، وآدم زرقان في الخضر.

متوسط ميدان فريق، تفينتي أنشخيدة، قال في حوار مع موقع، ديزاد فووت:”أقضي وقتا طويلا في تربصات المنتخب مع توغاي وزرقان”.

كما أضاف:”هما لاعبان من جيلي وهو العامل الذي يجعلني أتفاهم معهما كثيرا”.

قبل أن يختم:”بن رحمة، محرز وبلايلي ووناس هم الأفضل من الناحية الفنية في المنتخب الوطني”.