بالفيديو.. زروقي:”حققت حلمي بالتواجد مع الخضر وأستمتع برفقة محرز”

أكد متوسط ميدان فريق “توينتي” الهولندي “راميز زروقي” أنه حقق حلمه بالالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري مُضيفا أنه يستمتع كثيرا بالتواجد في تربصات الخضر خاصة في ظل وجود أسماء عالمية على غرار رياض محرز.

وخلال حوار مُطول مع “ESPN” قال اكتشاف الناخب الوطني جمال بلماضي:”أستمتع بكل لحظة أكون فيها في المنتخب الوطني مع لاعبين مثل رياض محرز”.

وأضاف:”إنه حلم منذ أن كنت صغيرا أن ألعب مع الجزائر ، وخاصة أن ألعب مع لاعبين مثل رياض محرز. إنه ليس الوحيد بالمناسبة ، فهناك الكثير من اللاعبين الآخرين الذين يلعبون في الأندية الكبرى”.

وختم:”إنه شيء مختلف تمامًا، لقد كان حلمًا أصبح حقيقة بالنسبة لي وما زال حلمًا. المستوى مرتفع للغاية ويسمح لي بتعلم الكثير خلال فترة قصيرة مدتها أسبوعان”.

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وبصم الدولي الجزائري رامز زروقي، على هدف جديد، يوم السبت، خلال مشاركته في المواجهة التي جمعت ناديه توينتي، بنادي ايندهوفن.

وشارك رامز زروقي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ11 من الدوري الهولندي.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول لهذه المباراة، أين سجل هدف التعادل لفريقه من خلال تسديدة صاروخية.