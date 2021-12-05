بالفيديو.. زروقي هداف ويقود توينتي لفوز جديد

بصم الدولي الجزائري رامز زروقي، على هدف جديد، قاد من خلاله ناديه توينتي، للفوز على بفريق جو أهيلد إغيلز.

وشارك زروقي، كعادته، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه توينتي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ15 من الدوري الهولندي.

كما برز زروقي، بقوة في الشوط الثاني من هذه المواجهة، بتسجيله الهدف الثاني لناديه في الدقيقة الـ83، بتسديدة قوية.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رامز زروقي، وفريقه توينتي، بنتيجة 2-1، على حساب مضيفهم جو أهليد إغيلز.