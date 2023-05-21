بالفيديو.. زروقي هداف ويقود فريق تفينتي لفوز

ساهم الدولي الجزائري، رامز زروقي، اليوم الأحد، في الفوز الجديد الذي حققه ناديه تفينتي، في مواجهة فالفيك، ضمن الدوري الهولندي.

وشارك زروقي أساسيا كعادته ضمن تشكيلته ناديه تفينتي، في هذه المباراة التي جمعتهم بمضيفهم فالفيك، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الهولندي.

كما برز الدولي الجزائري بقوة في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، أين تمكن من تسجيل الهدف الثالث، وتعميق الفارف لناديه.

وأنهى رامز زروقي هذه المواجهة، مع ناديه تفينتي، بفوز عريض بخماسية نظيفة، على حساب فريق فالفيك.