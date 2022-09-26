بالفيديو.. زروقي يتأثر بشدة وهو يستذكر إقصاء الكاميرون !
بقلم حواز عبد النور
تأثر النجم الدولي الجزائري، راميز زروقي، بشدة خلال حديثه عن الإقصاء من بلوغ المونديال أمام الكاميرون.
حيث قال، لاعب فريق توينتي الهولندي، في تصريحات حصرية لديزاد فووت.
“الكل شعر بالألم بعد إقصاء الكاميرون، بكل صراحة كانت تلك اللحظة التي شعرت خلالها بأكبر قدر من الألم خلال مسيرتي الكروية”.
كما أضاف:”هي أكبر خيبة عشتها، بقيت منهار لأيام عديدة وليس ليوم واحد فقط خاصة عندما أتذكر كيف حدث الأمر”.
🎙️🇩🇿 𝙍𝙖𝙢𝙞𝙯 𝙕𝙚𝙧𝙧𝙤𝙪𝙠𝙞 – 𝙇’𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙞𝙚𝙬
L’international algérien nous a accueilli pour une interview exclusive dans laquelle il a évoqué le match barrage retour face au Cameroun en mars dernier.
Retrouvez l’interview complète sur le lien dans notre bio ! pic.twitter.com/5SjrPjvh2g
— DZfoot (@DZfoot) September 26, 2022
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