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الرياضة

بالفيديو.. زروقي يتأثر بشدة وهو يستذكر إقصاء الكاميرون !

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. زروقي يتأثر بشدة وهو يستذكر إقصاء الكاميرون !
صورة مركبة
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تأثر النجم الدولي الجزائري، راميز زروقي، بشدة خلال حديثه عن الإقصاء من بلوغ المونديال أمام الكاميرون.

حيث قال، لاعب فريق توينتي الهولندي، في تصريحات حصرية لديزاد فووت.

“الكل شعر بالألم بعد إقصاء الكاميرون، بكل صراحة كانت تلك اللحظة التي شعرت خلالها بأكبر قدر من الألم خلال مسيرتي الكروية”.

كما أضاف:”هي أكبر خيبة عشتها، بقيت منهار لأيام عديدة وليس ليوم واحد فقط خاصة عندما أتذكر كيف حدث الأمر”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Gv0zw
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