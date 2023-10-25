بالفيديو.. زروقي يسجل أولى أهدافه في رابطة أبطال أوروبا

تمكن الدولي الجزائري رامز زروقي من افتتاح عداده التهديفي في أغلى مسابقة في أوروبا و هي رابطة الأبطال رفقة فريقه فينورد الهولندي.

وسجل رامز زروقي أول هدف له على صعيده الشخصي، رفقة فريقه في الدقيقة 45 من عمر المواجهة امام النادي الضيف لاتسيو في قمة الجولة 3 من دوري المجموعات.

وشارك متوسط ميدان الخضر أساسيا في المباراة التي بدأت مثيرة في شوطها الأول، قبل أن يصفر الحكم الرئيسي نهاية الجزء الأول بتفوق فينورد بثنائية مقابل صفر.

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