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الرياضة

بالفيديو.. زروقي يشارك أنصار تفينتي الإحتفالات بعد ضمان مشاركة أوروبية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. زروقي يشارك أنصار تفينتي الإحتفالات بعد ضمان مشاركة أوروبية
رامز زروقي
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احتفل الدولي الجزائري رامز زروقي الإحتفالات التاريخية لجماهير تفينتي بعد تحقيق الفوز الكبير أمام سبارت روتردام بعد اقترابهم. من حجز مقعد في منافسة دوري المؤتمرات الأوروبية.
وسيشارك متوسط ميدان الخضر في المنافسة الاوربية رفقة النادي الهولندي في المنافسة الأكثر تشويقا في العالم بعد التشمبينزليغ واليوروباليغ.
كما سيكتسب زروقي حتما خبرة و تجربة كبيرة في مشواره التي قد تعود بالفائدة على المنتخب الوطني في قادم المواعيد.

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