بالفيديو.. زروقي يضيف هدف جديد إلى رصيده في مواجه آيندهوفن

بصم الدولي الجزائري رامز زروقي، على هدف جديد، اليوم السبت، خلال مشاركته في المواجهة التي جمعت ناديه تيفنتي، بنادي ب ياي في ايندهوفن

وشارك رامز زروقي، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الـ11 من الدوري الهولندي.

وبرز الدولي الجزائري في الدقيقة الـ44 من عمر الشوط الأول لهذه المباراة، أين سجل هذف التعادل لفريقه من خلال تسديدة صاروخية.

وانتهى الشوط الأول من هذه المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي، بين رفقاء رامز زروقي، ونادي ايندهوفن، بنتيجة 2-2