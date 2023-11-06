بالفيديو.. زروقي يطير مع بعثة فينرود إلى روما

تنقل الدولي الجزائري رامز زروقي، اليوم الإثنين، رفقة بعثة فريقه فينرود روتدردام، إلى العاصمة الإيطالية روما.

ويخوض زروقي هذه السفرية رفقة ناديه فينرود، تحسبا لمواجهة نادي لاتسيو روما، ضمن لقاء العودة من الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويأتي تواجد زروقي ضمن بعثة فريقه، باعتباره أحد الأوراق الرابحة هذا الموسم، في تشكيلة مدربه آرني سلوت.

يذكر أن رامز زروقي، ساهم بهدف، في فوز فريقه فينرود، بثلاثية لهدف واحد، خلال لقاء الذهاب أمام نادي لاتسيو روما.