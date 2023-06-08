بالفيديو.. زروقي يقود توينتي للتعادل أمام روتاردام بهدفه الثمين  

قاد الدولي الجزائري رامز زروقي فريقه توينتي الهولندي لتعادل ثمين بهدف مقابل هدف أمام المستضيف سبارتا روتاردام.

وسجلّ رامز زروقي هدف نادي توينتي في الدقيقة 93 من عمر المواجهة برأسية محكمة، في ذهاب نهائي المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وسيلعب الهدف الثمين لمتوسط ميدان الخضر رامز زروقي دوار كبيرا في حسم التأهل إلى المنافسة الأوربية قبل موعد مباراة الإياب يوم 11 جوان المقبل.

و قد يترك زروقي ذكريات جميلة جدا في ناديه الحالي بعدما قرر الرحيل عمد الموسم المقبل صوب نادي العريق الهولندي فينورد الذي سينشّط رابطة أبطال أوروبا.

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