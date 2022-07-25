بالفيديو.. زروقي يُرشح لجائزة خاصة في الدوري الهولندي

رُشح النجم الدولي الجزائري، راميز زروقي، للتتويج بجائزة خاصة في الموسم الماضي من الدوري الهولندي.

وتواجد هدف لاعب فريق تفينتي في مرمى “بي أس في إيندهوفن” ضمن قائمة الأهداف المُرشحة للتتويج بجائزة هدف الموسم 2021-2022.

كما منح الحساب الرسمي للدوري الهولندي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الحرية للجمهور من أجل اختيار الهدف الأفضل من خلال التصويت.

وسيحصل المُتوج بالجائزة على جائزته خلال حفل جوائز الدوري الهولندي المُقرر يوم 30 أوت المُقبل.