بالفيديو.. زرڨان ينسحب من إحتفالات شارلوروا بسبب إستعمال الخمور

إنسحب اللاعب الدولي الجزائري آدم زرڨان من إحتفالات نادي شارلوروا البلجيكي بسبب إستعمال الخمور داخل غرف تغيير الملابس.

وإحتفل فريق شارلوروا بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام نادي ستاندر دو لياج في إطار الجولة الـ17 من الدوري البلجيكي، حيث فضل اللاعب السابق لنادي بارادو الإنسحاب بسبب إستعمال الخمور.

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