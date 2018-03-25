بالفيديو.. زطشي:”الأنصار مُتعلقون بمنتخبهم وغيابهم كان بسبب الأحوال الجوية”

أرجع رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، غياب أنصار المنتخب الوطني خلال مواجهة تانزانيا الودية للأحوال الجوية.

وقال الرجل الأول في مبنى دالي ابراهيم في تصريح لتلفزيون النهار عقب وصول المنتخب لمدينة “غراس” النمساوية أمسية اليوم الأحد.

“الجمهور الجزائري مُتعلق بالمنتخب الوطني وغيابه أمام تنزانيا كان بسبب الأحوال الجوية ومع النتائج الإيجابية سيعودون بقوة”.

“سبق وان قررنا اللعب في قسنطينة، ونلعب الآن في ملعب 5 جويلية، وهذا ليس قرار نهائي وقد نغير الملعب خلال الأستحقاقات القادمة”.