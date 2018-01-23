بالفيديو.. زطشي:”الرابطة أخطأت.. وقرارنا اليوم جاء للرد عليها”

أكد رئيس الفاف “خير الدين زطشي” أن الرابطة أخطأت بمنح الإجازات لوفاق سطيف ما دفعه اليوم لتأهيل جميع لاعبي الأندية المُدانة.

وقال “زطشي” أمسية اليوم الثلاثاء في تصريح صحفي عقب عملية قرعة كأس الجمهورية الخاصة بالدورين ثمن النهائي وربع النهائي.

“قرباج أخطأ بمنح الإجازات لفريق وفاق سطيف لذلك توجب علينا إتخاذ قرار تأهيل كافة اللاعبين الجدد للأندية المُدانة للمساواة بينها”.

وأضاف:”غدا ستتعرف الأندية المُدانة على الشروط التي يجب عليها الإلتزام بها من أجل تأهيل لاعبيها الجدد”.

“قرارنا الأول بمنع الأندية المُدانة من الإستقدامات إتخذناه بكل روح مسؤولية ويجب مُستقبلا على الأندية أن تتحكم في تصرفاتها المالية”.

“لن نسمح للأندية الجزائرية في المُستقبل أن تمشي بديون كبيرة”.