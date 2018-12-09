بالفيديو.. زطشي:”سنُكرم وجوه آخرى في المُستقبل وهذه هي كرة القدم التي نُريدها”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه سعيد جدا بإلتقاء أشخاص من كل ربوع الوطن على هامش قرعة منافسة كأس الجمهورية التي جرت أمسية اليوم الأحد.

وقال “زطشي” في تصريح عقب إجراء عملية قرعة الدور ال32:”كان لي شرف الإلتقاء بأشخاص من كل ربوع الوطن على هامش قرعة كأس الجمهورية وهذه هي الرياضة وهذه هي كرة القدم التي نريدها”.

“كرمنا اليوم وجهين قدما الكثير لكرة القدم الجزائرية.. نتمنى الشفاء لعبد القادر ظريف ومنحنا التكريم نيابة عنه للمدير العام الرياضي للعميد كمال قاسي السعيد كما أننا كنا سُعداء بحضور صالح بودة وسنقوم بتكريم وجوه آخرى في المستقبل”.

“يجب علينا التماشي مع مُشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية والعربية فيما يخص برمجة مرحلة العودة وسنمنح الأولوية للفرق التي تُشارك خارجيا”.