بالفيديو.. زطشي:”على اللاعبين القدامى تكوين أنفسهم للإشراف على مراكز التكوين”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه لا يفهم حديث بعض اللاعبين القدامى عن تهميشهم.

وقال زطشي سهرة اليوم الجمعة في تصريحات حصرية لحصة “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“أتمنى أن ألتقي اللاعبين القدامى غدا ليُحدثونني عن التهميش.. أتسائل دائما كيف يُريد بعض اللاعبين القدامى الإشراف على التكوين في الجزائر دون أن يدرسوا ويكونوا أنفسهم وتكون لديهم تجربة”.

“لا يجب تغليط الرأي العام والوسط الرياضي بالحديث عن تهميش اللاعبين القدامى.. أتمنى أن يكون هؤلاء على رأس مراكز التكوين في الجزائر لكن بشرط أن يُكونوا أنفسهم”.