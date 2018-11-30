بالفيديو.. زطشي:”فكرة تكريم زياني في لقاء غامبيا مطروحة لكن !!”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن فكرة تكريم اللاعب السابق للمنتخب الوطني كريم زياني تبقى مطروحة في لقاء غامبيا.

وقال زطشي سهرة اليوم الجمعة في تصريحات حصرية لحصة “داخل ال18” في تلفزيون النهار.

“يجب إعادة الإعتبار للاعبين اللذين قدموا الكثير للمنتخب الوطني الجزائري بداية من فريق جبهة التحرير الوطني وصولا لجيل أم درمان”.

وأضاف المسؤول الأول في مبنى دالي براهيم:”من واجبنا تكريم وإعادة الإعتبار للاعبين اللذين قدموا الكثير للكرة الجزائرية”.

“في مباراة غامبيا القادمة سنكرم بعض اللاعبين اللذين مروا على الخضر لكن لا يمكنني تحديد الأسماء حاليا وإن كان كريم زياني سيكون موجودا أو لا”.