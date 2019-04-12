بالفيديو.. زطشي:”مجموعتنا في المتناول وهذا ماأتمناه قبل “الكان””

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “خير الدين زطشي” أن المجموعة التي وقع فيها الخضر متوازنة.

وقال “زطشي” في تصريحات حصرية للنهار من مكان إجراء قرعة “الكان”.

“أظن أن مجموعتنا متكافئة مع وجود منتخب كبير على الساحة الإفريقية هو السينيغال دون إستصغار منتخبي كينيا وكذا تنزانيا”.

“المجموعة في متناول الخضر ويجب أن نبدأ الدورة بقوة خاصة في اللقاء الأول ضد كينيا لأنكم تعلمون أهمية المباريات الكبيرة في المحفل القاري”.

“أتمنى أن يسود الهدوء كرة القدم الجزائرية للسماح للمنتخب الوطني الجزائري بالتحضير جيدا للمنافسة القارية”.