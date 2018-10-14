بالفيديو.. زطشي:”مدوار إتخذ القرار الصائب بمنع أنصار السياسي من التنقل للعاصمة”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أن رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار إتخذ القرار الصائب بمنع تنقل أنصار شباب قسنطينة إلى العاصمة.

وقال زطشي مباشرة بعد وصوله للعاصمة البنينية “كوتونو”:لا يجب تعميم قرار منع الأنصار من التنقل خارج الديار على كل الأندية لأنه في الوقت الحالي تم إتخاذ هذا القرار فيما يخص لقاء شباب قسنطينة ومولودية الجزائر فقط”.

“عبد الكريم مدوار إتخذ القرار الصائب بمنعه تنقل السنافر للعاصمة والشناوة لملعب الشهيد حملاوي لأنه هناك بعض الحساسة بين أنصار الفريقين ونتمنى أن يتم القضاء عليها في القريب العاجل”.