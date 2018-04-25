بالفيديو.. زطشي:”مشروع الفندق تكلفته 600 مليار سنتيم ولن يفيد بشيء”

دار نقاش ساخن بين رئيس الفاف خير الدين زطشي وسلفه محمد روراوة خلال أشغال الجمعية العامة حول مشروع الفندق الذي ألغي مؤخرا.

وقال روراوة أثناء تدخله في فيديو حصري تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه:”خلال سنة 2020 ستفقد الفاف الكثير من التمويل ومشروع الفندق كان هدفه منح الإتحاد الجزائري 48 مليار سنويا”.

وجاء رد زطشي قائلا:”القانون الأول للفاف يقول بأن هدف الإتحاد الجزائري هو تطوير كرة القدم الوطنية، أقدر مشروع الفندق لكن..”.

مضيفا:”المشروع كان سينستنزف حوالي 600 مليار سنتيم من خزينة الفاف، والحديث عن الفائدة منه سيطول كثيرا”.