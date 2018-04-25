بالفيديو.. زطشي:”من قال لك يا روراوة أن عقد موبيليس لن يُجدد في 2019 ؟”

رد رئيس الفاف خير الدين زطشي على سلفه محمد روراوة بخصوص نقص عائدات الإشهار بحلول سنة 2019 موعد نهاية التعاقد مع مؤسسة موبيليس.

وقال زطشي خلال أشغال الجمعية العامة للفاف وفي فيديو حصري تحصل تلفزيون النهار على نسخة منه:”من قال بأن عقد موبيليس لن يُجدد عندما ينتهي في سنة 2019″.

“لقد تحدثت مع السيد أحمد شودار مدير عام مجمع إتصالات الجزائر وأكد لي إمكانية تجديد عقد الشراكة بين الفاف وموبيليس في 2019”.

“يجب أن نحترم الأوضاع الإقتصادية للبلاد وحتى إن تم إقتراح علينا عقد بعائدات مالية أقل سنحترم ذلك”.

وكان روراوة قد أكد خلال تدخله أن إنتهاء عقد موبيليس في 2019 سيُدخل الفاف في أزمة مالية كبيرة.