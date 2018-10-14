بالفيديو.. زطشي:”هدفنا لم شمل العائلة الكروية حول مشروع التكوين”

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي أنه يهدف للم شمل العائلة الكروية الجزائرية حول مشروع التكوين الذي يود تجسيده.

وقال زطشي مباشرة بعد وصوله للعاصمة البنينية “كوتونو”:”أريد لم شمل العائلة الكروية الجزائرية حول مشروع التكوين الذي وضعته الفاف”.

“سعيد بإطلاق مشروع مركز تكوين إتحاد العاصمة وأيضا بمشروع مركز تكوين فريق شبيبة القبائل ولما لا تعميم الظاهرة على بقية الفرق”.

“لو تسير جميع الفرق المحترفة في الجزائر على خطى إتحاد العاصمة وشبيبة القبائل فسنكون منتخب وطني بلاعبين محليين بعد 5 أو 6 سنوات”.