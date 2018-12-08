بالفيديو..زطشي: ” سنترشح لإحتضان منافسة الكان في هذه الحالة”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، عن مدى جاهزية الجزائر لإحتضان منافسات كأس أمم إفريقيا.

وتحدث زطشي عبر أمواج القناة الإذاعية الثانية الناطقة بالأمازيغية صبيحة أمس الجمعة عن إحتضان الجزائر للمنافسات القارية قائلا:

“تكلمنا كثيرا مع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، أعتقد أن الجزائر ستكون جاهزة عندما يتم إفتتاح أبواب الترشح مجددا من أجل منافسات كاس أمم إفريقيا”.

وأضاف: “القرار الأخير يعود إلى السلطات العليا، لأن إحتضان منافسات من هذا الحجم لا يعود للفيدرالية وحدها، بل يجب أن تكون مرفوقة بالسلطات العليا من أجل الترشح لنهائيات كأس أمم إفريقيا”.