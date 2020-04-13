بالفيديو.. زطشي يحي الذكرى الـ62 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

وجّه رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، كلمة شكر وتقدير، لمؤسسي ولاعبي فريق جبهة التحرير الوطني، بمناسبة الذكر الـ62 لتأسيسه.

وصرح رئيس “الفاف”، عبر مقطع فيديو: “باسمي وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، وكل عائلة كرة القدم، بودي احياء الذكرى الـ62 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني، والتي تتزامن مع تاريخ الـ13 أفريل”.

وأضاف: “أرفع القبعة، للتعبير عن خالص التقدير والإحترام لهؤلاء اللاعبين، الذين ضحوا بكل ما يملكون للإلتحاق بهذا المنتخب في تلك الفترة”.

وتابع زطشي: “كما أغتنم هذه الفرصة، للترحم على كل اللاعبين الذين استشهدوا، كما أتمنى وافر الصحة والعافية للبقية، الذين يعتبرون قدوة ونموذج نفتخر به”.