بالفيديو.. زطشي يكشف في أول تصريح عن سبب إنسحابه من الترشح لعضوية الفيفا

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي عن سبب إنسحابه من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا.

وهنأ رئيس الفاف الرئيس الجديد للإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في تصريح لقناة أبو ضبي الرياضية قائلا:

“نهنئ الرئيس الجديد باتريس موتسيبي على فوزه في الإنتخابات، حتى ولو أنه كان المرشح الوحيد في هذه الإنتخابات، أضن أن بروتوكول الرباط ساد فيه روح المسؤولية، وأضن أن موتسيبي لديه كل الكفائات حتى يكون الرئيس الجديد للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأتمنى أن تكون إنطلاقة جديدة في القارة السمراء”.

واضاف: “كما أهنئ كل من هو في المكتب التنفيذي للكاف، وحتى الممثلين الإفريقين في اللجنة التنفيذية للفيفا، وحتى الجمعية العامة جرت بحالة جيدة من ناحية التنظيم وحتى من ناحية الديموقراطية، اليوم الفائز الوحيد هو الكرة الإفريقية في إنطلاقة جديدة ، لأن أشياء كثيرة يجب أن تتغير بالنسبة لتسيير الكرة الإفريقية، واليوم سينطلق عمل المكتب الجديد، وأتمنى ان يكونوا في مستوى الثقة من اجل تغيير العديد من الأشياء”.

وبخصوص إنسحابه من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا قال:

“لما منعت من الترشح ضيعت وقت كبير في الحملة الإنتخابية والذي يقارب شهرين، لذلك قررت إعادة الملف يوم 5 مارس، ولم يكن لدي الوقت الكافي للقيام بالحملة الإنتخابية التي باشرتها في الكاميرون مع إنطلاق الشان آنذاك، لكن رغم ذلك لا يزال هناك العديد من المبادرات حتى نكون في خدمة الكرة الإفريقية، وكبطل إفريقيا، الكل يعلم أن مكانة الجزائر كبيرة على الساحة الإفريقية والدولية”.