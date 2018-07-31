بالفيديو.. زطشي “ينفعل” ويضع النقاط على الحروف!!

إنفعل رئيس الإتحاد الجزائري، خير الدين زطشي، خلال مُلاقاته للإعلام المحلي، بعد نهاية إجتماع المكتب الفيدرالي، عشية يوم أمس الإثنين.

ورّد الرجل الأول في “الفاف” بقوة على تساؤل بخصوص اللجنة المُكلفة بدراسة ملف الناخب الوطني الجديد.

وقال بصوت مُرتفع :”لا أدري لماذا تُصرون على تفاصيل مُتعلقة بالمكتب الفيدرالي، واللجنة المُكلفة بإختيار المُدرب الجديد لديها ثقتنا”.

وواصل :”أنا أحترم رأيكم، ولكن وبما أننا لم نحسم الأمور، لايمكنني أن أعطي إسما من أجل إرضائكم فقط”.

وجاءت ردة فعل الرئيس السابق لبارادو، لرغبته في وضع النقاط على الحروف بخصوص مسألة خليفة، رابح ماجر.