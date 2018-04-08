بالفيديو.. زطشي يُشجع المنتخب الوطني النسوي قبل لقاء السينغال

الرياضة
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بالفيديو.. زطشي يُشجع المنتخب الوطني النسوي قبل لقاء السينغال المنتخب الوطني النسوي
بقلم عبد النور حواز

قام رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي بزيارة المنتخب الوطني النسوي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى اليوم الأحد.

لتشجيعه قبل لقاء العودة ضد المنتخب السينيغالي المُقرر يوم الثلاثاء ال11 أفريل بداية من الساعة 17:45 بملعب 05 جويلية الأولمبي.

ويدخل اللقاء لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا النسوية المُقررة بغانا هذا العام.

وهنأ زطشي شُبليات المُدرب الوطني عزالدين شيح على أدائهن في لقاء الذهاب الذي جرى بالسينيغال رغم الهزيمة بثنائية لهدف.

وطالب زطشي من العناصر الوطنية نسيان لقاء الذهاب والتفكير في موقعة العودة للتأهل لكان غانا المُهمة حسبه.

وقال:”أنتن من تقدن المنتخب الوطني النسوي ونجاحكن يمنح الأمل للأجيال القادمة”.

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