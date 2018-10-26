بالفيديو.. زعيم:”نشكر زطشي وسنسوي وضعية اللاعبين الدائنين”

أكد عبد الباسط زعيم رئيس إتحاد عنابة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي وكذا رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدوار كانا مُتفهمين.

وقال زعيم اليوم الجمعة للقناة الرسمية للفاف:”أشكر رئيس الفاف زطشي ورئيس الرابطة الوطنية مدوار على تفهمهم.. زطشي كان صريحا معي وقال لي بما أنك تريد حل المشكل بطريقة ودية فلديك مهلة 6 أشهر”.

“سنقوم ببعض الأمور الإدارية في الأيام القليلة القادمة من أجل معرفة اللاعبين الدائنين وبعد ذلك سنبدأ في تسوية مستحقاتهم”.

“أشكر أيضا والي ولاية عنابة مزهود الذي أكد لي بأنه سيقف مع الفريق في هاته المحنة ونسعى لتحقيق هدف الصعود للرابطة المحترفة الأولى بعد حل هذا المشكل”.