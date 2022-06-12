بالفيديو..زعيم المعارضة الفنزويلية يتعرض للضرب والطرد من مطعم

تعرض زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو للضرب والطرد في سان كارلوس، عاصمة كوجيديس بفنزويلا.

وتم تسجيل هذه اللحظات في مقاطع الفيديو التي انتشرت بسرعة كبيرة، في غضون دقائق، على الشبكات الاجتماعية.

وكان قبيل هذا الهجوم العنيف ، تحدث جوايدو مع سكان المنطقة حول مشاكلهم واحتياجاتهم.

وأعربت فابيانا روساليس، زوجة جوايدو ، عن رأيها بشأن ما حدث: “لن ينزعنا تهديد أو كمين أو عدوان. من واجبنا ومسؤوليتنا: الوقوف إلى جانب شعبنا. أنت شجاع ، نحن فخورون بك يا خوان جوايدو “.

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