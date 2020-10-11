بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبكي ويعتذر من شعبه

أحدث فيديو بكاء كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، اليوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي هذا خلال القاء كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس “حزب العمال” الحاكم في البلاد.

وتوقف زعيم كوريا الشمالية عن الكلام أثناء حديثه عن الصعوبات التي مرت بها بلاده خلال الفترة الماضية.

وظهر كيم جونع وهو يخلع نظاراته، ويمسك منديلا في يده بعد أن جفف عينه من الدموع التي غلبته أثناء خطابه.

وتأثر الحضور من العسكريين والسياسيين وأمام زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج، بكلمته، عن الصعوبات التي واجهت البلاد.

وانهمر بعض الحضور بالبكاء، فيما قام آخرون بالتصفيق لتحيته خلال توقفه عن الخطاب.

وقال كيم “نعزز بصورة مستمرة ردع الحرب كوسيلة للدفاع عن النفس، وذلك للحد من جميع المحاولات الخطيرة التي تشمل التهديدات النووية”.

وأكد “سننتقم بشكل صارم من أية قوة تعتدي على أمن بلادنا، وذلك بحشد أقوى قوات البلاد الهجومية وبصورة استباقية”.